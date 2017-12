شباب سليون يلتقي المجد بدوري الدرجة الثانية

218TV| متابعة إخبارية

تشهد ملاعب كرة القدم يوم غد الأحد اختتام منافسات الأسبوع الثاني لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم بمنطقة الجبل الأخضر وذلك بإقامة لقاء فريقي شباب سليون والمجد بملعب نادي القيروان بمسة.

وفي أبرز نتائج هذه الجولة التي انطلقت هذا الأسبوع حقق البراق فوزاً مثيراً بثلاثة أهداف لهدفين على الفِداء كما حقق بنفس النتيجة بفوز العين على الرجاء البيضاوي، بينما بينما انتهى ديربي الجيران بين نجوم درنة والشلال بفوز النجوم بهدفين مقابل هدف وحيد.

أما لقاء فريقي المنار والأنصار فقد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل جانب.

