10حالات تحكيمية أثارت جدلا في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

أثارت العديد من القرارات التحكيمية في كلاسيكو الأرض الذي حسمه برشلونة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، بنتيجة 3/0، على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” في الجولة 19 من الدوري الإسباني، جدلا كبيرا بحسب ما نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، نستعرضه كالتالي..

الدقيقة 2.. قرار صحيح من الحكم بإلغاء هدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب التسلل الواضح.

الدقيقة 7.. تحذير شفوي من حكم المباراة إلى سواريز بعدما اعترض على احتساب تسلل مشكوك فيه.

الدقيقة 18.. بطاقة صفراء صحيحة ضد مدافع برشلونة فيرمايلن بعد تدخله القوى ضد مودريتش.

الدقيقة 28.. سقوط بيكيه داخل منطقة جزاء ريال مدريد تم بدون احتكاك واضح لذلك لا يوجد فيها أي شيء يستدعى احتساب ركلة جزاء.

الدقيقة 44.. تدخل مارسيلو الخاطئ ضد ميسي كان يستحق البطاقة الصفراء.

الدقيقة 59.. تدخل عنيف من سيرجيو راموس على لويس سواريز استحق على إثره البطاقة الصفراء، وكان من الممكن حصوله على الطرد بسبب التعمد.

الدقيقة 64.. لمسة يد واضحة من كارفخال احتسبها الحكم ركلة جزاء مع طرد مدافع ريال مدريد.

الدقيقة 75.. عرضية ماركو أسينسيو تلمس يد سيرجى روبيرتو داخل منطقة جزاء برشلونة دون احتساب ركلة جزاء.

الدقيقة 82.. لمس الكرواتي راكيتيتش لاعب برشلونة، للكرة بيده من تسديدة كروس داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 93.. تخطى الكرة خط التماس من ميسي والتي انتهت بتسجيل الهدف الثالث لصالح برشلونة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية