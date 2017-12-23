ميسي “ملك” الهدافين في 2017 بـ54 هدفا

حسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني، صراع أفضل هدافي العالم في جميع البطولات خلال العام الجاري 2017، الذي يسدل الستار عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.

واختتم ميسي سجله التهديفي في 2017، بهز شباك غريمه التقليدي ريال مدريد في كلاسيكو الأرض الذي حسمه الفريق الكتالوني بنتيجة 3/0، على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” في الجولة 19 من الدوري الإسباني.

ورفع ميسي رصيده إلى 54 هدفا في مختلف المسابقات خلال العام الجاري، ليتصدر قائمة أفضل هدافي العام في جميع ملاعب العالم سواء مع الفريق الكتالوني أو المنتخب الأرجنتيني.

وتفوق النجم الأرجنتيني على نجوم التهديف في 2017 بفارق هدف وحيد، حيث جاء الثلاثي “كريستيانو رونالدو، كافاني، ليفاندوفسكي” خلف ميسي برصيد 53 هدفا لكل منهما.

ويستعرض الفيديو التالي جميع أهداف ميسي مع برشلونة والمنتخب الأرجنيتني خلال العام الجاري في مختلف المسابقات..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية