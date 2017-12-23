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تعرف على رد فعل رئيس ريال مدريد في غرفة خلع الملابس بعد هزيمة الكلاسيكو

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

حرص فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على الذهاب إلى غرفة خلع ملابس الفريق عقب الخسارة الثقيلة التي تلقاها أمام غريمه التقليدي برشلونة في الكلاسيكو اليوم بثلاثية نظيفة في الجولة 17 من الدوري الإسباني.

وفقا لصحيفة “ديفنسا سنترال” فإن رئيس ريال مدريد توجه إلى غرفة خلع ملابس الفريق بعد نهاية لقاء الكلاسيكو وقدم الدعم للاعبين والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان رغم هزيمته الكبيرة أمام غريمه التقليدي.

وجاء رد فعل رئيس ريال مدريد على عكس التقارير التي تحدثت عقب نهاية اللقاء بإمكانية قيام بيريز بالتخلي عن خدمات زيدان.

وتضاءلت فرص ريال مدريد في الحفاظ على لقبه بعد ارتفاع الفارق إلى 14 نقطة مع برشلونة صاحب الصدارة، مع تبقي مباراة مؤجلة للفريق الملكي أمام ليجانيس.

 

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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