مانشستر سيتي يواصل صدارة الدوري الإنجليزي برباعية أمام بورنموث

واصل فريق مانشستر سيتي نتائجه الرائعة في الدوري الإنجليزي، وحقق فوزا جديدا على ضيفه بورنموث، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “الاتحاد” في إطار الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

جاء الهدف الأول للسيتي عن طريق سيرجيو أجويرو في الدقيقة 27، وأضاف رحيم سترلينج الهدف الثاني في الدقيقة 53، ثم نجح أجويرو في تسجيل هدفه الثاني والثالث للسيتي في الدقيقة 79، قبل أن يختتم دانيلو رباعية السيتيزنز في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

ويعد هذا الفوز هو السابع عشر على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ليعزز رقمه القياسي في أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ البريميرليج.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 55 نقطة، ليعزز صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد، الذي يلعب الليلة أمام ليستر سيتي، بينما توقف رصيد بورنموث عند 16 نقطة، في المركز الثامن عشر بمنطقة الهبوط.

وفى مباريات أخرى بنفس الجولة فاز برايتون على واتفورد 1 / 0، ونيوكاسل على وستهام 3 / 2، بينما تعادل ساوثهامبتون أمام هدرسفيلد 1 / 1، وكذلك سوانسي سيتي أمام كريستال بالاس بنفس النتيجة.

وشهدت تلك الجولة تسجيل الشقيقين أندريه أيو وجرودان أيو أهدافا مع فريقيهما، إذ سجل أندريه أيو هدفا لوستهام فى شباك نيوكاسل، وسجل شقيقه جوردان هدفا لسوانسى سيتي في كريستال بالاس.

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