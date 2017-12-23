قائد ريال مدريد: هزيمة برشلونة لن تفسد فرحتنا بتحقيق 5 ألقاب في 2017

أكد سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد أن الهزيمة التي تلقاها الملكي أمام برشلونة، لن تفسد الاحتفالات بتحقيق عدة ألقاب خلال عام 2017 التاريخي والذي توج خلاله الميرنجي بـ 5 ألقاب.

وتغلب برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 3/0 في المباراة التي جمعتهما اليوم بالجولة 17 من الدوري الإسباني، ليصل الفارق بين الفريقين إلى 14 نقطة لصالح البارسا.

قال راموس بعد نهاية اللقاء: “قدمنا أمام برشلونة شوطا أول عظيم، وحصلنا على العديد من الفرص، ولكننا لم نستغل ذلك”.

أضاف نجم الفريق الملكي قائلا: “الفوز بالليجا ليس أمرا مستحيلا، يجب أن نقاتل من أجل المنافسة على اللقب حتى آخر نفس”.

وعلق راموس على لقطة اعتدائه على سواريز قائلا:” فى كاتالونيا يقولون إنني يجب أن أذهب للسجن مثل كارلوس بوتشدمون رئيس الإقليم”.

وأشاد راموس بزميله في الفريق ماتيو كوفاسيتش مؤكدا أنه قدم أداء جيد مثلما فعل خلال لقائي السوبر الإسباني.

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