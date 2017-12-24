«داركو» ينضم لمعسكر منتخب ليبيا بالأردن

المتوسط:

التحق المدرب الصربي داركو مساعد المدير الفني للمنتخب الليبي عمر المريمي، ببعثة المنتخب المتواجدة بالأردن، حيث شارك خلال تدريبات الفريق، التي ركزت على اللياقة البدنية، والخطط التكتيكية.

كان الاتحاد الليبي لكرة القدم قد جدد الثقة في المدرب الصربي، ليكون مساعدًا لمدرب فرسان المتوسط خلال الفترة المقبلة وخلال بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين بالمغرب، التي تنطلق الشهر المقبل.

وسيلاقي منتخب ليبيا نظيره الأردني في مباراة ودية، يوم الاثنين المقبل.

وسيعسكر المنتخب الليبي في تونس بعد انتهاء رحلة الأردن، سيخوض خلالها مباراتين وديتين على الأرجح السودان وبوركينا فاسو في ختام الاستعداد للبطولة الأفريقية.

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