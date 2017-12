مجدي لـ(218): وجود جبارة وطقطق “فخر للنصر”.. وجاهزون لـ”الشان”

218TV| خاص

مهند نجم

أثناء زيارة عدسة 218 لأول تدريب للمنتخب الوطني استعدادا لودية الأردن يوم غد الإثنين قال مهاجم المنتخب الوطني خالد مجدي إنه يشعر بالسعادة لوجود لاعبي فريق النصر سعد اجبارة ومفتاح طقطق إلى جانبه مضيفا أنهم يعطونه الدافع المعنوي لبذل مزيد من الجهد لحجز مقعد أساسي في تشكيلة المنتخب الوطني.

وتطرق مجدي لمسألة عدم تسجيل الأهداف للمنتخب الوطني ببطولة كينيا واصفا ملاعب بطولة التحدي بعدم المؤهلة لاستضافة المباريات من الأساس، وطمأن مجدي الجمهور الرياضي من خلال 218 على ظهور المنتخب الوطني في بطولة الشان للمحليين مؤكدا على جاهزية الفريق لهذا المعترك.

