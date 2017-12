سيطرة اتحادية على بطولات كرة الصالات. اقرأ أكثر

218TV| رصد إخباري

يواصل فريق الاتحاد حصاده لكل البطولات الكبرى التي تنظم لكرة القدم داخل الصالات أو كما تعرف في ليبيا بكرة القدم الخماسية إذ توج فريق الاتحاد مساء الأمس ببطولة طرابلس وذلك بعد فوزه بالمباراة الأخيرة التي جمعته مع فريق اتحاد الشرطة.

المباراة التي انتهت لصالح أبناء باب بن غشير بنتيجة 4-2 أقيمت بصالة 17 فبراير حيث سجل أهداف فريق الاتحاد اللاعبين محمد سليمان وحسام الحبيب وحمدي علي ومحمد ارحومة، إذ بهذا الفوز تأهل فريق الاتحاد للدور القادم والذي سوف يكون دوريًا على مستوى المناطق المتقاربة.

ويعد الاتحاد من أبرز الأندية الليبية في هذه اللعبة التي تحظى بشبعية كبيرة في ليبيا إذ توج الفريق الأحمر بكل البطولات التي شارك فيها كانت آخرها بطولتي غزلان الصحراء والتي ضمت أندية ليبية كبيرة.

ويضم فريق الاتحاد لكرة الصالات نجومًا لمعت مع المنتخب لوطني الذي توج ببطولة إفريقيا عام 2008 على غرار حارس المرمى محمد الشريف ومحمد ارحومة ومحمد سليمان وغيرهم من السماء التي لها باع طويل في هذه اللعبة.

