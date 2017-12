أبوزريبة يُفرّح الليبيين ب”الاستقلال” عبر “برونزية عربية”

218TV| خاص

تمكن الرباع الليبي أحمد ابوزريبة من حصد الميدالية البرونزية وزن تحت 77 كغ في ختام بطولتي العربية والأفروآسياوية لناشئي رفع الأثقال في مجمع القاعات في العاصمة المصرية القاهرة بعدما استطاع رفع وزن 160 كغ بطرقة النثر بنجاح.

وكشف الأمين العام للاتحاد الليبي لرفع الأثقال عبد المنعم سوف الجين لـ218 بأن قلة الإمكانيات وانعدام الموارد المالية أجبرت اتحاد اللعبة المشاركة في منافسات البطولة العربية بعدد ثلاثة رباعين فقط وهم أكرم المهدي وأحمد أبوزريبة وكذلك مؤيد العاتي في المقابل شهدت البطلتين مشاركة 160 رباعًا يمثلون ثلاث عشر رياضي من مختلف الدول العربية بالإضافة لدول حوض البحر الأبيض المتوسط.

