تفوق النصر والأهلي في دوري البراعم للكرة الطائرة

المرج 24 ديسمبر 2017 (وال)- جرت بصالة الألعاب الرياضية في مدينة المرج، منافسات الجولة الثانية من دوري البراعم للكرة الطائرة الذي يشرف على تنظيمها الاتحاد الفرعي بنغازي .

ففي اللقاء الأول الذي توسطها طاقم تحكيم متكون من حكم أول فرج بوعربية، وحكم ثاني أحمد بومريم، ومجدي بومريم مسجل، وأحمد الجبالي مراقب خط أول، وعلي بوجناح مراقب خط ثاني، تمكن فيها فريق براعم الأهلي من التفوق على مستضيفه المروج، وذلك بنتيجة شوطين دون مقابل .

ونجح الأهلي في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25 – 19 ، وعزز الأهلي تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25 – 15 .

وفي اللقاء الثاني، حقق براعم النصر الفوز على حساب الهلال بنتيجة شوطين دون مقابل، ضمن حساب الجولة الثانية من دوري الفئات السنية للكرة الطائرة .

وقاد المباراة الحكمان أحمد الجبالي وفرج بوعريبة، والتي استطاع فيها براعم النصر إنهاء الشوط الأول بنتيجة 25 – 17، وتمكن براعم النصر من حسم الشوط الثاني بنتيجة 25 – 6 . (وال- المرج) س أ/ ر ت

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