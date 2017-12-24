فوز مستحق لأواسط الأهلي بنغازي للكرة الطائرة على الهلال

المتوسط:

تمكن فريق اواسط الاهلي بنغازي للكرة الطائرة، من تحقيق فوز مستحق على نظيره اواسط الهلال، ضمن مباريات الاسبوع الثالث لدوري الفئات السنية تحت 19 سنة.

وأوضح المكتب الإعلامي لنادي الأهلي بنغازي، أن المباراة انتهت بتفوق الاهلي بنتيجة ثلاث اشواط لشوط كانت نتائجها كالتالي : 26/24 للهلال ، 25/14 ، 25/14 ، 25/22 للأهلي، لافتا إلى أن اللقاء اداره حكم اول فرج بوعربية، وحكم ثاني مفتاح العقوري، ومسجل مجدي بوبكر، وم.مسجل أحمد الجبالي، وراية كلا من أحمد بوبكر، وعلي بوجناح.

هذا ومن المقرر أن يلتقي الاهلي بنغازي السبت القادم اواسط النصر بنغازي في اخر لقاءات مرحلة الذهاب.

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