المنتخب الليبي لكرة القدم يلاقي نظيره الأردني ودياً

عمان 24 ديسمبر 2017 (وال)- يخوض المنتخب الليبي الأول لكرة القدم مساء غد الأثنين، مباراة ودية ضد مستضيفه الأردني على أرضية ملعب الملك عبد الله الثاني بالعاصمة عمان .

هذا ويأتي اللقاء الذي سيقام على تمام الساعة الخامسة بتوقيت ليبيا، ضمن استعدادات فرسان المتوسط للمشاركة في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين “الشان” المقرر إقامتها مطلع الشهر يناير القادم بالمملكة المغربية .

وكان منتخب فرسان متوسط قد وصل قبل يومين إلى العاصمة الأردنية عمان، بدعوة واستضافة من الاتحاد الأردني لكرة القدم، لخوض لقاء ودي مع نظيره الأردني، وقد أجرى المنتخب الليبي أولى تدريباته يوم الجمعة تحت إشراف المدرب الوطني عمر المريمي وبمساعدة الصربي داركو، تلتها حصة تدريبية ثانية مساء السبت على ملعب الخريبة شرقي العاصمة عمان . (وال- عمان) ف ح/ ر ت

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