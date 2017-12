218TV| خاص

مهند نجم

قال مدرب حراس المنتخب الوطني محمد البوسيفي إن جميع حراس المنتخب الوطني الثلاثة في حالة جيدة وهم على أهبة الاستعداد لمباراة الأردن الودية أو منافسات الشان شهر يناير القادم.

وأضاف البوسيفي أن مركز حراسة المرمى في ليبيا حاليا يعتبر بخير منتقدا من يرى عكس ذلك، ومدح البوسيفي المستوى المتطور لحارس التحدي فتحي أطلح قائلا إنَ اللاعب برهن على قدرته للتواجد في تشكيلة المنتخب الوطني من خلال بطولة كينيا الودية الفترة الماضية ومحافظته على نظافةِ شباكه إلى جانب زملائه.

ويمثل المنتخب الوطني في مباراة الأردن الودية وبطولة الشان الحراس الثلاثة يتقدمهم نشنوش وإلى جانبه أحمد عزاقة وفتحي الطلحي.

The post البوسيفي ل(218) : مركز حراسة المرمى في ليبيا.. بخير appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية