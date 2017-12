الأهلي يودع بوقعقيص أحد صناع تاريخ المشوار الطويل

218TV| متابعة إخبارية

استقبلت جماهير النادي الأهلي بنغازي اليوم نبأ وفاة رئيس النادي السابق وأحد أبرز الأسماء التي صنعت تاريخ المؤسسة الحمراء في حقبة السبعينات وهو سعد بوقعقيص بعد صراع مع المرض لم يمهله طويلا

ويعد بوقعقيص من الشخصيات التي تلقى احترامًا كبيرًا من جماهير الأهلي ومن الشخصيات الرياضية البنغازية العريقة حيث ترأس نادي المشوار الطويل في بداية ستينات القرن الماضي وحتى منتصف السبعينات بالإضافة لشغله منصب نائب في برلمان أثناء عهد المملكة الليبية، والراحل والد لفقيدة الوطن سلوى بوقعيقص التي طالتها أيادي الغدر في بنغازي منذ سنوات على أعقاب موجة من الاغتيالات طالت المدينة بتلك الفترة.

ويزخر النادي الأهلي بنغازي بالعديد من الشخصيات الرياضية التاريخية التي كانت تمتلك التأثير القوي على المشهد الرياضي في ليبيا ويعتبر بوقعيقص في فترات من ضمنهم واشتهر بعشقه ومؤازرته للنادي الأهلي بنغازي وتتبع أخباره.

