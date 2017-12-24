مباراة فاصلة لتحديد بطل المجموعة الأولى في كرة القدم داخل الصالات

الجبل الأخضر 24 ديسمبر 2017 (وال)- حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الفرعي لكرة القدم بمنطقة الجبل الأخضر، موعداً للمباراة الفاصلة لتحديد الفريق الفائز ببطولة دوري كرة القدم داخل الصالات للمجموعة الأولى بالجبل الأخضر .

وقالت لجنة المسابقات في بيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – إنه تم تحديد موعد المباراة يوم الثلاثاء المقبل 26 ديسمبر ، بين فريقي الصداقة وشباب الجبل، بصالة مدينة البيضاء للألعاب الرياضية، على تمام الساعة الثالثة، بعد تساوي الفريقان في النقاط برصيد 4 نقاط . (وال- الجبل الأخضر) ف ح/ ر ت

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