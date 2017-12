ميسي في “البرناليو”.. عُقْدة وأكثر من رسالة

218TV| خاص

آزاد عبد الباسط

في كلِ مرة يزور فيه نجم برشلونة ليونيل ميسي ملعب السنتياغو برنابيو يبعث برسالة إلى جماهيره مفادها “أنا الملك هنا”، ففي آخر كلاسيكو في الليغا الموسم الماضي سجل ميسي هدفا في الوقت الإضافي، مهديا عبره ثلاث نقاط لفريقه، ولكن هذا الهدف كان مميزا للبرغوث الأرجنتيني إذ إنه كان هدفه رقم 500 مع البلوغرانا عقب الهدف توجه ليو لجماهير الريال، ونزع قميصه ليعلقه في البرنابيو في رسالة واضحة أنه سيد هذا المكان.

في كلاسيكو البارحة سجل ميسي هدفه الخامس عشر في السنتياغو برنابيو، والخامس والعشرين له في الليغا، وبعد المباراة التي انتهت بثلاثية لبرشلونة الذي بات قريبا من حسم اللقب مبكرا، بعد أن وسع الفارق إلى 14 نقطة مع غريمه التقليدي ، عاد ميسي من جديد حاملا معه رسالة لجماهير النادي الملكي عندما رفع يداه ليقول “نحن هنا” ومن سيحكم هذا الملعب سوانا؟

يبدو أن الأرجنتيني أصبح يعشق المواعيد الكبيرة خاصة إن كان طرفها ريال مدريد فحتى عشاق برشلونة غيروا اسم الملعب من البرنابيو إلى “البرناليو”، نسبة إلى نجمِهم المفضل الذي أصبح يشكلُ عقدة لجماهير المرينغي.

