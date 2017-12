جاتوزو يفرجها بلا “دبلوماسية”: “زمن ميلان ولى وانقضى”

218TV| خاص

مهند نجم

صدم مدرب ميلان جينارو جاتوزو جماهير الفريق اللومباردي بتصريحات ساخنة استقبلها المشجعون بعد خسارة قاسية بثنائية أمام أتلانتا حيث ذكر نجم ميلان السابق ومدربه الحالي أن أمجاد ميلان أصبحت جزءًا من ماضٍ جميل قد لا يعود إن استمرت الوضعية على نفس الحال، جاتوزو عبر عن غضبه الصارخ تجاه ما يفعله اللاعبون من عدم تأدية الواجبات إذ يرى المقاتل أنهم يفتقرون للعقلية التي تقودهم للإنجازات وهو ما يعجل بعودة الفريق لمصاف الأندية الكبرى.

وتداولت جماهير الروسنيري تصريحات جاتوزو باستغراب وتخوف كبير حيث وصف البعض منهم جينارو بالمدرب الشجاع عكس المدرب السابق مونتيلا الذي كان يكتفي بمدح فريقه ويراه يتطور مباراة بعد أخرى حتى وصل إلى ماهو عليه الآن في المركز الحادي عشر مبتعدا بفارق كبير من النقاط عن أندية الصفوة.

ويعيش ميلان حالة من التدهور على صعيد النتائج وتذبذب على صعيد النتائج أدى لوصول الفريق لمراحل خطيرة ورغبة مجموعة من النجوم عن الرحيل من النادي وعلى رأسهم ليروناردو بونوتشي.

