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تفوق الأهلي بنغازي والمروج في دوري كرة الطائرة تحت 19 عاماً

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 24 ديسمبر 2017 (وال)- جرت بمجمع سليمان الضراط ببلدية بنغازي مساء السبت، منافسات دوري كرة الطائرة تحت 19  عاماً للموسم الرياضي 2017 – 2018، مباراتين ضمن حساب المنطقة الأولى .

هذا وفي المباراة الأولى حقق فريق الأهلي بنغازي التفوق على جاره الهلال بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، وقد انهى الهلال الشوط الأول لصالحه بنتيجة 26 – 24 ، وفي الشوط الثاني استعاد الأهلي توازنه وعافيته وتمكن من التفوق فيه 25 – 14، وفي الثالث بنتيجة 25 – 14، والرابع والأخير 25 – 22 .

وتوسط مباراة الأهلي والهلال طاقم تحكيم متكون من : حكم أول فرج بوعربية، ومفتاح العقوري حكماً ثانياً .

وفي لقاء الثاني، فقد فريق النصر لقاءه أمام ضيفه المروج بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في المباراة توسطها الحكمان حسين البركي، ومفتاح العقوري حكماً ثانياً . (وال- بنغازي) س أ/ ر ت

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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