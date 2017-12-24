محمد صلاح نحو  “ESPN” لأفضل لاعب في العالم 2017

المتوسط:

اختارت شبكة “ESPN” الرياضية العالمية النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة المرشحين للحصول لقب أفضل لاعب فى العالم لعام 2017.

وذكرت الشبكة الرياضية العالمية أن محمد صلاح ينافس كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسبانى ومنتخب البرتغال، وليونيل ميسى نجم منتخب الأرجنتين وبرشلونة الإسبانى، وهارى كين نجم توتنهام ومنتخب إنجلترا، ونيمار نجم منتخب البرازيل وباريس سان جيرمان الفرنسى على جائزة أفضل لاعب فى العالم لعام 2017 الممنوحة من “ESPN”.

وطرحت الشبكة الرياضية استطلاعا للرأى أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب فى العالم لعام 2017. وقالت الشبكة الرياضية: “كريستيانو رونالدو استكمل مشوار تألقه مع ريال مدريد الذى بدأ عام 2016، بالحصول على العديد من الألقاب العام الحالى أبرزها دورى أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، فى حين قاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للصعود إلى كأس العالم بطريقة دراماتيكية، فيما يتطلع محمد صلاح لحصد الجائزة بعد مستوياته الرائعة مع ليفربول”.

وأضافت: “نيمار أصبح أغلى لاعب كرة القدم على مدار التاريخ فى عام 2017 بانتقاله لنادى باريس سان جيرمان الفرنسى مقابل 222 مليون يورو قادماً من برشلونة الإسبانى، وتألق فى الدورى الفرنسى، بينما عزز هارى كين موقعه كأفضل هداف فى الدورى الإنجليزى”.

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