سيرينا ويليامز تعود لملاعب التنس في بطولة أبوظبي

المتوسط:

ألقت وسائل الإعلام الإماراتية اليوم الأحد مفاجأة عشية أعياد الميلاد حيث أفادت تقارير بأن سيرينا ويليامز ستعود للتنس خلال بطولة أبو ظبي المقبلة.

وذكر موقع “سبورت 360” في دبي، وصحيفة ذا ناشيونال إن ويليامز /36 عاما/ ستواجه لاعبه فائزة بإحدى بطولات الجائزة الكبرى (جراند سلام) في البطولة الخاصة التي تنطلق يوم الخميس.

ولم تلعب ويليامز أي مباراة منذ فوزها ببطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي حيث كانت في الأسبوع الثامن من الحمل. وقد أنجبت ويليامز ابنتها في الأول من سبتمبر الماضي وأعلنت انها ستعود للملاعب في يناير المقبل.

مشاركة ويليامز في البطولة ستعطيها دفعة كبيرة، خاصة وأن البطولة لن يشارك بها رافايل نادال وستان فافرينكا وميلوس راونيتش بعدما فشل الثلاثي في التعافي من إصاباتهم في 2017.

واستبدل اللاعبون الثلاثة بلاعبين آخرين هم روبرتو باوتيستا اجوت وكيفن أندرسون وأندري روبليف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية