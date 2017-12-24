ليستر سيتي ينتزع تعادلًا من مانشستر يونايتد

أهدر مانشستر يونايتد فوزا كان في متناول اليد، حيث تعادل في الرمق الأخير من المباراة، مع مضيفه ليستر سيتي (2-2)، على ملعب “كينج باور”، في ختام الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد بهذا التعادل، إلى 42 نقطة في المركز الثاني، بفارق 13 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، أما ليستر فرفع رصيده إلى 27 نقطة، في المركز الثامن.

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