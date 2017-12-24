نابولي يواصل تشبثه بصدارة الدوري الإيطالي

أبقى يوفنتوس على فارق النقطة الواحدة، مع نابولي، متصدر ترتيب الدوري الإيطالي، وذلك بعد الفوز في قمة الجولة الثامنة عشرة، على حساب روما بهدف دون رد عن طريق المدافع المغربي المهدي بنعطية.

وأصبح رصيد يوفنتوس 44 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد روما عند 38 في المركز الرابع.

وفي سياق متصل واصل نابولي تشبثه بصدارة الدوري الإيطالي بفوزه الصعب اليوم على ضيفه سامبدوريا بنتيجة (3-2) على ملعب “سان باولو”، ضمن منافسات الجولة الـ18.

وبذلك، رفع نابولي رصيده لـ45 نقطة في مقدمة جدول الترتيب، فيما بقي لسامبدوريا 27 نقطة في المرتبة السادسة.

وتلقى فريق ميلان، الخسارة للمرة الثامنة هذا الموسم، في الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث سقط وسط جماهيره أمام أتالانتا بهدفين نظيفين على ملعب “سان سيرو” ضمن منافسات الجولة الـ18 للمسابقة.

وبهذه النتيجة، رفع أتالانتا رصيده لـ27 نقطة وضعته مؤقتا في المرتبة السابعة، فيما تراجع ميلان للمركز الحادي عشر بـ24 نقطة.

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