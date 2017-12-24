ريال مدريد يفتح باب الانتقالات بعد هزيمة الكلاسيكو

سيطرت أخبار فريق ريال مدريد اليوم، الأحد، على الصحف الإسبانية بعد الهزيمة المذلة التي تلقاها فريق العاصمة الإسبانية “مدريد” أمام منافسه التقليدي برشلونة بثلاثية نظيفة في الكلاسيكو على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يفتح باب الانتقالات في الشتاء

ذكرت صحيفة ماركا أن هزيمة نادى ريال مدريد على ملعبه وأمام جماهيره أمس السبت في لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة بثلاثية نظيفة دفعت إدارة النادي لبحث تدعيم الفريق في الانتقالات الشتوية على عكس رغبة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

وكان زيدان قد صرح عقب اللقاء بأن النتيجة لن تغير أي شيء، في إشارة إلى أنه لن يرغب في إضافة لاعبين جدد للفريق الملكي خلال شهر يناير المقبل.

إلا أن صحيفة “ماركا” الإسبانية ذكرت إن الخسارة في الكلاسيكو وتوسيع الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 14 نقطة سيفتح باب التعاقدات للفريق الملكي في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدير العام لريال مدريد خوسيه أنخيل سانشيز، والرئيس فلورنتينو بيريز قررا الدخول في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم المرينجي.

وأكدت الصحيفة أن كيبا أريزابالاجا حارس أتلتيك بيلباو سيكون أول تعاقدات الفريق الملكي في الميركاتو الشتوي، مشيرة إلى أن الإدارة تبحث عن لاعبين جدد في مراكز الهجوم رغم موافقتها على تجديد عقد جاريث بيل.

نيمار يُهنئ باولينيو على التألق أمام ريال مدريد

أجرى البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي اتصالاً بزميله في المنتخب البرازيلي باولينيو لاعب وسط برشلونة الإسبانية من أجل تقديم التهنئة له بالفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو 3/0 بملعب سانتياجو بيرنابيو بمسابقة الليغا الإسبانية.

وكان البرازيلي نيمار قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ولكن تصرفات نجم باريس سان جيرمان الفرنسي تؤكد أنه لا يزال يدين بالولاء لناديه السابق برشلونة لاسيما أن اتصاله لتهنئة زميله بالفوز لا يمت بصلة إلى لاعب يرغب في كسب تعاطف النادي الملكي.

ورحل نيمار عن برشلونة مقابل قيمة كسر عقد بلغت 222 مليون يورو في صفقة هي الأبرز في سوق الانتقالات على مر العصور في لعبة كرة القدم حيث لم يسبق لنادٍ أن تلقى مثل هذا الرقم كقيمة انتقال لاعب.

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