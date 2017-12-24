السعودية تواجه ألمانيا وديا استعدادا لمونديال روسيا

أعلن عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، خوض “الأخضر” مواجهة ودية أمام المنتخب الألماني رسميا، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا العام المقبل.

قال عزت في تصريحات تليفزيونية: “سنواجه المنتخب الألماني وديا وسنحدد تاريخ المواجهة قريبا، كما أننا ننتظر عودة مدرب المنتخب الأول من إجازة الأعياد لنحدد المرحلة المقبلة استعدادًا لكأس العالم”.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم قد أوقعت منتخب السعودية في المجموعة الأولى بجانب منتخبات مصر وروسيا وأوروجواي.

ويلتقي منتخب السعودية في بداية مشواره ببطولة كأس العالم مع روسيا يوم 14 يونيو المقبل في مباراة الافتتاح، قبل أن يلتقي مع منتخبي أوروجواي ومصر على الترتيب.

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