الصقور يتفوق على المختار في دوري كأس ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

حقق فريق الصقور، اليوم الأحد، الفوز على جاره المختار بهدف دون مقابل جاء الهدف في مستهل الشوط الثاني بتوقيع مهاجمه هاشم الشريف .

وجاء هذا اللقاء في دوري كأس ليبيا وبهذا الفوز ينتقل الصقور إلى الدور القادم .

وأدار اللقاء الحكم مفتاح العلمي وساعده كل من عطية محمد ووليد بوحرارة وحكم رابع منصور حامد وراقب اللقاء ادم بوحليقة .

وكان فريق الصقور قد حقق الفوز في أول لقاءات الكأس على فريق الكفاح بهدف دون مقابل وهو ما رشحه لمقابلة المختار وبفوزه على المختار ستجمعه القرعة باللعب مع أحد الفرق في الدور القادم .

وأقامت جماهير الصقور الأفراح بهذا الفوز وطالبت من الفريق الذي يدربه اللاعب الدولي خليفة عبدالرازق من تحقيق النتائج المرجوة لعودة الصقور إلى مكانه الطبيعي .

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