«الاتحاد الإنجليزي» يُوقف مهاجم ساوثمبتون 3 مباريات

المتوسط:

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأحد، إيقاف مهاجم ساوثمبتون تشارلي أوستن 3 مباريات، بعد أن أدمى وجه الدنماركي يوناش لوسل حارس هادرسفيلد.

وخرج لوسل من المباراة بوجه مدمى واحتمال إصابته بكسر في الأنف، على إثر الحادث الناجم عن اندفاع أوستن بقوة نحوه، في المباراة التي تعادل فيها الفريقان 1-1، السبت.

ويعتبر أوستن حاليا في أعلى مستوى، وافتتح التسجيل لفريقه في الدقيقة 24 من الشوط الأول، لكنه أصيب في الركبة، ولم يلعب الشوط الثاني الذي تمكن فيه الضيف هادرسفيلد من إدراك التعادل.

وقال الاتحاد في بيان: “سيوقف تشارلي أوستن عن المباريات الثلاث التالية لساوثمبتون بسبب سلوكه العنيف.. لقد قبل العقوبة، لكنه اعتبر أنها مفرطة، وهو ما رفضته لجنة فض النزاعات المستقلة”.

وأوضح البيان “تورط المهاجم في حادث، وأفلت من حكام المباراة، لكن شريط الفيديو أظهر ما قام به خلال مباراة السبت ضد هادرسفيلد تاون”.

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