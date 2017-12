“الصافرة الليبية” تتألق حول العالم بقرار من “فيفا”

218TV|خاص

علي البوسيفي

رغم قلة المشاركات الدولية وانعدام التواجد في البطولات الودية، إلا أن صافرة كرة القدم الليبية واصلت تألقها في المحافل الدولية وتمكنت من إقناع الاتحاد الدول لكرة القدمي “فيفا” بما يملكه الحكم الليبي، ومنحه 18 مقعدا بالقائمة الجديدة للحكام الدوليين الذي اعتمدهم للعام القبل، تحت مظلة الاتحاد الدولي حيث واصل الحكم المخضرم محمد رجب محافظته على الشارة الدولية كحكم وسط صحبة الثلاثي أيمن الشريف وعبدالواحد حريدة وأسامة الجهاني.

وتواجد على الخط الجانبي ستة حكام يحملون الشارة الدولية بصفة المساعد وهم عطية محمد وخالد بالخير وصلاح الحاسي ووحيد الجحاوي واسم سيف النصر بالإضافة لإبراهيم أبوكوز، كما حصلت الصافرة الليبية على الشارة الدولية لأربع حكام لكرة القدم الخماسية وهم مصطفى أبوعين والشارف الفزاني وعلي أبوشكيوة ومحمد العفاس.

وتكونت قائمة حكام كرة القدم الشاطئية من عماد خربيش وعزالدين عطية ويحيى الوحيشي ومفتاح العلمي لتحقق الصافرة الليبية نجاحا جديدا يضاف لنتائجها الإيجابية السابقة في إدارتها لأهم المباريات الدولية على صعيد الملاعب القارة الأفريقية.

