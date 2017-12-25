ليبيا تواجه الأردن “اليوم” والعين على الشان

أخبار ليبيا24-

اختار مدرب المنتخب الليبي لكرة القدم “عمر المريمي” 20 لاعباً خلال رحلة الأردن , حيث يستعد المنتخب الليبي لكرة القدم لمواجهة منتخب الأردن اليوم الاثنين ودياً ، على أرضية إستاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة في إطار تحضيرات ليبيا لبطولة أفريقيا للمحليين ” شان “.

ويسعى مدرب فرسان المتوسط “عمر المريمي” من خلال هذه المواجهة للخروج بالتشكيلة المثالية التي ستمثل ليبيا خلال منافسات الشان , و شارك المنتخب الليبي في بطولة التحدي بكينيا خلال الأيام الماضية لعب خلالها 4 مباريات أمام منتخبات تنزانيا وروندا و كينينا و زنجبار تعادل من خلالها في 3 مبارايات وحقق الفوز في مباراة وحيدة.

وستغادر بعثة المنتخب الليبي عقب لقاء الأردن الودي لتونس للدخول في معسكرا تدريبيا أخير يواجه من خلاله منتخبين أفريقيين ومن ثم يسافر للمغرب للمشاركة في الشان 2018 .

يشار إلى أن الـ 20 لاعب الذين اختارهم المدرب المريمي خلال رحلة الأردن هم في حراسة المرمي محمد نشنوش وأحمد عزاقه وفتحي الطلحي، وفي خط الدفاع: طارق الجمل وسند الورفلي وعلي معتوق والمعتصم صبو وعبد المعين خماج، وفي خط الوسط: فيصل البدري ومهند مصطفي وشامخ فرج شامخ، وفي خط الهجوم: محمد الطبال ومحمد صوله ومفتاح طقطق وزكريا الهريش وعبد السلام الفتوري وخالد مجدى ومحمد الغنودي.

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