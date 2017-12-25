الأهلي طرابلس يسجل ثلاثية على ضيفه الأهلي المصراتي

طرابلس 25 ديسمبر 2017 (وال) – تفوق الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي طرابلس على ضيفه فريق الأهلي المصراتي بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الودي الذي جرى بينهما مساء أمس الأحد فوق أرضية الملعب الرئيسي في النادي الأهلي.

ويعد هذا ثاني لقاء يجريه الأهلي تأهبا لمنافسات مرحلة الإياب من الدوري الممتاز ، وكان نصيب اللاعب صالح الطاهر في المباراة هدفين وعلي سلامة هدف.

يشار إلى أن مباراة الأهلي الأولى الودية أجراها الأسبوع الماضي أمام فريق المجد انتهت لمصلحته بهدفين لصفر، هدف لعلي سلامة وهدف لمحمد صولة.(وال – طرابلس) ف ح / أ د

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