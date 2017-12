218 تنفرد بظهور المريمي الأول .. ووعود بلقب جديد في الشان

ظهر مدرب المنتخب الوطني عمر المريمي لأول مرة عبر وسائل الإعلام من بوابة المؤتمر الصحفي الذي انفردت 218 بنقله على الهواء مباشرة، وتم خلال المؤتمر منح الثقة للمدرب الشاب عمر المريمي لقيادة الفرسان في بطولة الشان التي ستنطلق شهر يناير القادم

ووعد المريمي من خلال أول تصريحات إعلامية له عقب تجديد الثقة بالوصول للمباراة النهائية ببطولة الشان مؤكدا على صعوبة المهمة التي تحتاج لتكاتف الجميع بالنظر لصعوبتها، وأضاف المريمي أنه سينسحب من تدريب المنتخب في حال عدم قدرته على تقديم الإضافة وسيدعم المدرب المستقبلي، وشكر المريمي في ختام المؤتمر الصحفي رئيس اتحاد الكرة الدكتور جمال الجعفري على منحه الثقة

