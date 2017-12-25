ترشح الصقور لدور القادم من كأس ليبيا لكرة القدم

طبرق 25 ديسمبر 2017 (وال)- تأهل فريق الصقور طبرق إلى الدور القادم من مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم، عقب تفوقه على المختار بهدف وحيد .

وبحضور جماهيري كبير غطت مدرجات الملعب، استطاع أبناء المدرب واللاعب السابق خليفة عبد الرازق التأهل بهدف وحيد سجله المهاجم هاشم الشريف في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت مساء الأثنين بملعب طبرق، بقيادة الحكم مفتاح العلمي، وبمساعدة عطية محمد ووليد بوحرارة، والمراقب الحكم آدم بوحليقة .

وبهذا الفوز يترشح فريق الصقور إلى الدور المقبل من دوري الكأس، وانتظار القرعة ليتعرف على الفريق الذي سيواجهه . (وال- طبرق) ف ح/ ر ت

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