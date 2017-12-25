الاتحاد الليبي يوقع رسمياً مع المريمي في عمان

أخبار ليبيا24- خاص

نظم الاتحاد الليبي لكرة القد قبل قليل في العاصمة الأردنية عمان مؤتمر صحفي تم من خلاله توقيع العقد مع المدرب الوطني عمر المريمي وذلك لاستلام مهامه رسمياً كمدرب للمنتخب الليبي الأول لكرة القدم وقيادته خلال منافسات الشان المغرب 2018.

وحضر المؤتمر رئيس الاتحاد الليبي جمال الجعفري وأعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي والمدرب عمر المريمي ومدير المنتخب الليبي عادل الخمسي.

وأكد الجعفري خلال المؤتمر دعم المنتخب والوقوف معه رغم كل الظروف وطلب من اللاعبين تقديم كل ما لديهم لتحقيق النتائج التي تسعد كل الليبيين.

ومن جهته شكر المدرب الوطني عمر المريمي الاتحاد الليبي على الثقة التي منحها لها وأكد أن تدريب المنتخب مسؤولية كبيرة و سيحاول تقديم الإضافة والوصول مع المنتخب لنهائي الشان.

الجدير بالذكر انه سيلتقي المنتخب الليبي اليوم الثلاثاء ودياُ أمام الاردن وذلك استعداداً للشان .

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