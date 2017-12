المروج يتعاقد مع عدة لاعبين.. وعينه على “الممتاز”

218TV|خاص

جمعة الباوندي

دخل نادي المروج فترة الانتقالات الشتوية بقوة بعدما أجرى عدة صفقات مهمة بُغية تعزيز صفوف فريقه الأول لكرة القدم والذي يستعد للظهور بوجه إيجابي ومشرف بمرحلة الإياب لدوري الدرجة الأولى، إذ تعاقد النادي المرجاوي العريق مع اللاعبين / خليفة الهادي ومعتز العلام وأحميدة معمر وأحمد خلف وفهد الحاسي ومحمد الزروق وأحميدة اللفع ووليد الذرعاني.

ويسعى المروج بقيادة مدربه الجديد “حمد الشيخي” للابتعاد عن منطقة الهبوط والعودة للمنافسة على بطاقة الصدارة بمجموعته المؤهلة لتصفيات الصعود للدوري الممتاز ، فيما استطاع رفاق حسام السيليني تحقيق الفوز في المباريات الودية التي أجراها مع عدة أندية بمنطقة الجبل الأخضر آخرها فاز بنتيجة عريضة وصلت لخمسة أهداف على فريق أطلس حملت توقيع اللاعبين رجب القماطي هدفين وحميدة معمر ورواد الكليلي واحميدة الجبالي.

يذكر أن المروج يحتل ترتيباً متأخرا بمجموعته وهو يسعى حالياً إلى إعادة ترتيب أوراقه من أجل تحقيق طموحات جماهيره العريضة داخل مدينة المرج.

