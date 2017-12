في (GAME) الليلة.. الجعفري “يُصارِح” والمريمي “يُصرّح”

218TV| خاص

مهند نجم

خاضت 218 جولات عديد ولصيقة بجانب الجهاز الإداري والفني ولاعبي المنتخب الوطني قبل مواجهة الأردن الودية اليوم وآخر أخبارهم وأجوائهم قبل بداية منافسات بطولة إفريقيا للمحليين الشان وتابعتهم منذ لحظة الوصول بمطار الملكة علياء إضافة لحصتهم التدريبية الأولى.

وتجولت عدسة جيم في غرف اللاعبين وأجرت معهم العديد من الحورات حول استعدادتهم ومتابعتهم لكلاسيكو الأرض السبت الماضي وبعض الطرائف بين اللاعبين خارج حدود المستطيل الاخضر ، وشملت الجولة أيضا لقاء مع رئيس اتحاد الكرة جمال الجعفري الذي تحدث في حوار صريح للشارع الرياضي عن جملة من القرارات الماضية أهمها التعاقد المفاجئ مع المصري هاني رمزي كمدرب للفرسان والذي تم العدول عنه مؤخرا.

وانفردت عدسة 218 بتغطية مؤتمر توقيع عقد المدرب المريمي ومنحه الثقة ليكون على هرم الجهاز الفني في بطولة الشان وتحصلت على تصريح يعد الأول للمريمي منذ توليه زمام الأمور كمدرب للفريق الوطني، ومن المفترض أن يفرد برنامج جيم تغطية خاصة الليلة تشمل جميع ماذكر وبحضور توليفة من الجهاز الإداري ولاعبي الفريق الوطني الساعة التاسعة من مساء الليلة ولمدة ساعتين.

