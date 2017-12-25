مهاجم برشلونة سواريز يحتفل مع محبيه بهدفه الـ400

احتفل مهاجم برشلونة الإسباني، لويس سواريز، بتسجيله 400 هدف خلال مسيرته الاحترافية. وقال الـ”بيستوليرو” خلال تدوينته عبر حسابه الرسمي على تويتر: “سعيد للغاية بوصولي لـ400 هدف كمحترف، شكراً للجميع”.

وأرفق النجم الدولي الرسالة بمجموعة صور مختلفة أثناء احتفاله بأهدافه بقمصان الفرق التي لعب معها من بينها ناسيونال الأوروغواياني، الذي شهد بداية مسيرته، وبرشلونة الإسباني، بالإضافة للمنتخب. وعلى مدار مسيرته الاحترافية، سجل صاحب الـ(30 عاماً) 12 هدفاً مع ناسيونال، و15 مع غرونينغن الهولندي، و111 مع أياكس، و82 مع ليفربول الإنجليزي، و131 مع البلاوغرانا، و49 بقميص أوروغواي.

وكان سواريز مهد الطريق للفريق الكاتالوني لحسم موقعة “كلاسيكو الأرض” أمام ريال مدريد على ملعب “سانتياغو برنابيو”، بعد أن افتتح باب التسجيل، قبل أن يتكفل زمليه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأليكس فيدال، بتسجيل الهدفين الثاني والثالث.

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