جامعة بنغازي تنظم سباق الطريق إلى الجامعة بمشاركة 4 أندية

بنغازي 25 ديسمبر 2017 (وال)- نظمت إدارة النشاط الطلابي في جامعة بنغازي اليوم الإثنين، سباق الطريق إلى الجامعة بمشاركة أربعة أندية في بنغازي .

هذا وقد بدأ السباق الذي شاركت فيه كل الفئات من أندية الأهلي بنغازي، النصر، برنيق، المجاهد، من أمام بوابة المدينة الرياضية بنغازي “ملعب 28 مارس”وصولا إلى مقر الإدارة العامة في المدينة الجامعية .

وفي ختام السباق جاء ترتيب الفائزين الخمسة الأوائل على النحو التالي :

الأول : مهند أبوبكر العرفي من نادي النصر .

الثاني : حكيم إبراهيم عباس من نادي برنيق .

الثالث : مؤيد مفتاح الزروق من نادي النصر .

الرابع : أيوب علي أبوبكر من نادي المجاهد .

الخامس : فرج سليمان إبراهيم من نادي المجاهد .

وقال رئيس مكتب النشاط في جامعة بنغازي فرج ميلود – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن الهدف من تنظيم السباق هو إعلانٌ ببدء انطلاق الأنشطة الرياضية في جامعة بنغازي للعام الجاري، رغم الدمار الذي حدث في المنشآت الرياضية بسبب التنظيمات الإرهابية التي كانت متحصنة في المدينة الجامعية .

وأكد ميلود أن النشاط الرياضي سيعود إلى الجامعة بشكل أفضل مما سبق خلال العام الجاري .

من جهته قال عضو مؤسس بنادي برنيق صالح الكاديكي إن نادي برنيق من الأندية المتخصصة في الألعاب القوى، وتأسس بخيرة شباب بنغازي .

وأضاف الكاديكي أن نادي برنيق شارك بدعوة من مكتب النشاط الرياضي في جامعة بنغازي، معبرا في الوقت ذاته عن سعادته لمشاركة النادي في هذا السباق بخمسة عدائين .

وأشار الكاديكي إلى أن النادي له رؤية خاصة في عام 2018 كما سيؤسس النادي فريقا للناشئين والبراعم،متمنيا أن تتمكن هذه الفئة الخاصة من تمثيل ليبيا في المحافل الدولية . (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

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