المريمي يوقع رسميًّا عقد تدريب المنتخب الوطني

عقد الاتحاد الليبي لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًّا بالعاصمة الأردنية عمّان، أعلن خلاله المدرب الوطني عمر المريمي، التوقيع على عقده الجديد لتولي تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ليتسلم بذلك مهمته رسميًّا، ويقود المنتخب خلال منافسات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

وأكد رئيس اتحاد الكرة جمال الجعفري خلال المؤتمر، دعمهم للمنتخب ووقوفهم معه رغم كل الظروف، مطالبًا اللاعبين بتقديم كل ما لديهم لتحقيق النتائج التي تسعد كل الليبيين.

في المقابل، شكر المدرب الوطني عمر المريمي، الاتحاد الليبي، على الثقة التي منحه إياها، مؤكدًا أن تدريب المنتخب مسؤولية كبيرة، وأنه سيحاول تقديم الإضافة، والوصول مع المنتخب إلى نهائي البطولة.

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