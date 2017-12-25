 محمد صلاح يقترب من الانتقال إلى فريق ريال مدريد

أفادت تقارير إعلامية، أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب الفراعنة لكرة القدم، يقترب من الانتقال إلى فريق ريال مدريد الإسباني.

وأكدت الصحف الإسبانية، أن النجم المصري قد طالب بالفعل من وكيل أعماله ببدء المفاوضات مع إدارة النادي الإنجليزي لمناقشة انتقاله للنادي الملكي الصيف المقبل.

وكانت العديد من التقارير قد تحدثت عن رغبة ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع اللاعب المصري ليصبح بديلا للنجم الويلزي غاريث بيل الذي تكررت إصابته ولم يقدم الأداء المطلوب منه مع الميرينغي.

وأضافت الصحف الإسبانية، أن صلاح يبدو معجبا بفكرة لعبه جنبا إلى جنب مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للنادي الملكي، بالإضافة لاستعداد فلورنتينو بيريز رئيس نادي الريال لدفع أرقام كبيرة لتعزيز قوة الفريق الهجومية بعد ضعف المعدل التهديفي للميرينغي في الآونة الأخيرة.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بـ15 هدفا، متساويا مع هاري كين نجم توتنهام هوتسبير.

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