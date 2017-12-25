مدرب منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة يزور طبرق لاختيار عناصر جديدة للمنتخب

أخبار ليبيا 24 – خاص

زار اليوم الإثنين مدرب منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة هشام الزياني يرافقه مدرب الحراس فتحي نجومة وذلك لاختيار عناصر جديدة للمنتخب الوطني.

وكان في استقبال الزياني نائب رئيس لجنة المسابقات العامة نبيل مصباح، ونائب رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم المصغرة في المنطقة الأولى صلاح فؤاد.

وتابع مدرب منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة ومدرب الحراس المباريات المقامة في ملعب بودلع في نادي الصقور .

وعبر الزياني عن المستوى الفني الكبير لعدد من اللاعبين الذين شاهدهم من خلال المباريات، مؤكدًا آنه سيزور مدينة سوسة في الجبل الأخضر لمتابعة بقية الفرق التابعة للمنطقة الأولى.

يشار إلى أن ليبيا تستعد لاستضافة كأس أفريقيا لكرة القدم المصغرة في شهر مارس المقبل بمشاركة ثمانية منتخبات أفريقية.

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