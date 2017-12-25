الأهلي بنغازي يتفوق على البراق والنصر يجتاز المروج في دوري الطائرة الليبي

بنغازي 25 ديسمبر 2017 (وال) – تمكن فريق الأهلي الأول في المباراة الأولى للكرة الطائرة من التفوق على ضيفه فريق البراق بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، وذلك لحساب الجولة الثانية من فرق المنطقة الأولى من الدوري الليبي لكرة الطائرة.

المباراة التي جرت اليوم الإثنين في مجمع سليمان الضراط؛ استطاع فريق الأهلي من التقدم بنتيجة الشوط الأول 52 – 12 ، وفي الشوط الثاني حاول الفريق الضيف العودة للمباراة لكن الأهلي واصل السيطرة وتقدم في الشوط الثاني والثالث بنتيجة 25 – 13 و 25 – 13 .

النصر يجتاز المروج

واجتاز فريق النصر الأول للكرة الطائرة ضيفه فريق المروج بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، وذلك لحساب الجولة الثانية من الدوري الليبي للكرة الطائرة.

اللقاء الذي أقيم في مجمع سليمان الضراط توسطه ثنائي تحكيمي متكون من حكم أول حسين البركي ومفتاح العقوري حكما ثانيا؛ جاءت سريعة بين الفريقين تقدم على مستوى نتيجة الشوط الأول بنتيجة 25 – 15، في الشوط الثاني حاول جاهدا المروج من أجل استعادة توازنه وعافيته لكن صرامة وصلابة لاعبي النصر حالت دون ذلك لينتهي الشوط الثاني نصراوية بنتيجة 25 -17، وواصل أبناء المدرب الكوبي جيسوس استطاعوا إنهاء الشوط الثالث لمصلحتهم أيضا بنتيجة 25 – 11. (وال – بنغازي) س أ/ ع م

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