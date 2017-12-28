قبل نهاية 2017.. نابولي يتطلع لصدارة الدوري الإيطالي ويوفنتوس يترقب

المتوسط:

يخرج فريق نابولي متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم غدا الجمعة لملاقاة كروتوني في المرحلة التاسعة عشرة (أخر مرحلة في الدور الأول من المسابقة).

ويتطلع نابولي لحصد النقاط الثلاث من مباراته أمام كروتوني من أجل الحفاظ على موقعه في الصدارة وسط مطاردة شرسة من جانب يوفنتوس حامل اللقب.

ويخوض يوفنتوس صاحب المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف نابولي، مواجهة سهلة نسبيا حيث يلاقي مضيفه فيرونا مساء السبت.

ويحل إنتر ميلان في المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن الصدارة، قبل مباراته أمام ضيفه لاتسيو يوم السبت بعد أن نال الانهاك من الفريق في الفترة الأخيرة.

وفقد إنتر ميلان موقعه في الصدارة بعد خسارته في أخر مباراتين في الدوري الإيطالي وذلك عقب تعادله سلبيا مع يوفنتوس في تورينو.

وودع إنتر ميلان مسابقة كأس إيطاليا بعد خسارته أمام ميلان صفر/ 1 في الوقت الإضافي من المباراة التي جمعت بينهما في دور الثمانية مساء الأربعاء.

وقال انطونيو كاندريفا جناح إنتر ميلان “إنها ربما هزيمة غير متوقعة ومؤلمة لأننا كنا نكترث كثيرا ببطولة كأس إيطاليا”.

وأضاف “علينا الآن أن نبدأ من جديد بثقة وبالنسبة لمباراة الغد فنحن مستعدون تماما، رغم أننا نشعر بخيبة أمل للخروج من الكأس”.

وأشار “بعد البداية الرائعة للموسم واجهنا بعض المشاكل وعلينا أن نعيد تنظيم أنفسنا مجددا”.

وخسر ميلان آخر مباراتين له بالدوري، ويخرج الفريق لملاقاة فيورنتينا يوم السبت تحت قيادة مدربه الجديد جينارو جاتوزو.

ويحتل ميلان المركز الحادي عشر بجدول الترتيب، وحصد الفريق أربع نقاط فقط من أربع مباريات خاضها في عهد جاتوزو.

ويأمل جاتوزو أن تكون بداية تعافي ميلان من خلال المواجهة أمام فيورنتينا.

ويستضيف روما الذي خسر مباراته الأخيرة على ملعب مضيفه يوفنتوس /1صفر ، فريق ساسولو أيضا يوم السبت.

ويحتل روما المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الصدارة ولكن تتبقى له مباراة مؤجلة.

وفي باقي مباريات السبت يلتقي سامبدوريا مع سبال واتالانتا مع كالياري وبولونيا مع اودينيزي وتورينو مع جنوه وبينيفينتو مع كييفو.

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