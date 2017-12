“نكهة هولندية” إلى ليفربول ب”أغلى صفقة”. هل سمعت عنها؟

218TV| خاص

علي البوسيفي

كشفت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي أنها توصلت إلى اتفاق مع نظيرتها بنادي ساوثهامبتون بضم المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك لصفوف الفريق الأحمر يُعتقد إنها الأغلى عالميا على صعيد مركز الدفاع.

وذكر ليفربول في بيان نشر على الموقع الرسمي للنادي أنه توصل إلى اتفاق مع ساوثهامبتون وأن اللاعب البالغ من العمر 26 ربيعا سينتقل إلى ملعب إنفيلد خلال سوق الانتقالات الشتوية الأسبوع المقبل وأنه سيرتدي القميص رقم أربعة.

كما أكد الفريق الجنوب أنه توصل إلى صفقة قياسية للاستغناء عن خدمات قائد دفاع فريقه والمنتخب الهولندي فان ديك بينما حاولت الصحافة الإنجليزية تقدير الصفقة القياسية بنحو مائة ألف دولار ولكنها تبقى تخمينات إعلامية إلى حين الكشف عن الرقم الحقيقي الأيام المقبلة.

فيما عبر يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول عن سعادته بانضمام فان ديك الذي تأجل إلى هذا التاريخ بعد تعثر المجهودات للانتقال بداية الموسم.

