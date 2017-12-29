هذا أول لاعب ليبي يلعب في الدوري الأميركي

المتوسط:

يشارك اللاعب محمد المنير في صفوف نادي أورلاندو سيتي الأميركي لكرة القدم، قادما من بارتيزان بلغراد الصربي، ليصبح أول ليبي يلعب الدوري الأميركي.

وقال المدير العام للنادي نيكي بوداليتش ، خلال بيان له ، ان المنير سيوفر لأورلاندو “خبرة كبيرة جناها في الملاعب الأوروبية وعلى الصعيد العالمي”.

وأضاف ، ” أن سرعته وقدرته على التحكم بالكرة وصلابته الدفاعية تجعل منه خيارا جيدا لتشكيلتنا”.

وخاض المنير 15 مباراة دولية في صفوف منتخب بلاده وشارك في تصفيات كأس العالم 2014 و2018 وسجل ثلاثة أهداف.

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