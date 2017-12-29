من هو اللاعب الذي وصفه «هازارد» بالأفضل على الإطلاق

عين ليبيا

أشاد البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي، بهداف برشلونة التاريخي، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال هازارد في تصريحات صحفية: “برشلونة هو أحد أفضل الفرق في العالم حاليًا ولديهم الأفضل على الإطلاق ميسي، ولذلك لن تكون مواجهتهم سهلة”.

وأوضح: “في آخر 15 عامًا لا يوجد فريق أفضل من برشلونة، ولم يظهر أي لاعب يستطيع التفوق على ميسي.. إنّه ظاهرة والأفضل في العالم”.

وأتم: “نحن دائمًا نرغب في مواجهة الأفضل، ولذلك نتطلع لمباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا لنثبت إمكانياتنا”.

ويواجه البلوجرانا نظيره البلوز يوم 20 فبراير المقبل على ملعب “ستامفورد بريدج” ضمن منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وخسر برشلونة في آخر زيارة له لستامفورد بريدح في نصف نهائي 2012 أمام تشيلسي بهدف نظيف قبل أن يتعادل في “كامب نو” بهدفين لمثلهما ويودع الأبطال.

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