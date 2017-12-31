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أتلتيكو مدريد يفوز على الأهلي المصري

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

ديسمبر 18, 2017 , 7:08 م

ديسمبر 13, 2017 , 3:27 م

ديسمبر 12, 2017 , 1:52 ص

المتوسط:

في مباراة تحت شعار “معا ضد الإرهاب من أجل السلام”، خسر الأهلي المصري أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني وديًا 2-3 السبت بملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ.

وشارك في المباراة لاعبو الأهلي وبعض من لاعبي أندية الدوري المصري، بالإضافة إلي بعض المحترفين المصريين ونجوم الدوريات العربية.

وشهدت المباراة حضور 50 ألف مشجع ، تقدمهم وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبد العزيز وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وعدد من الشخصيات الرياضية السعودية ومجلس إدارة النادي الأهلي.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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