أتلتيكو مدريد يفوز على الأهلي المصري

المتوسط:

في مباراة تحت شعار “معا ضد الإرهاب من أجل السلام”، خسر الأهلي المصري أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني وديًا 2-3 السبت بملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ.

وشارك في المباراة لاعبو الأهلي وبعض من لاعبي أندية الدوري المصري، بالإضافة إلي بعض المحترفين المصريين ونجوم الدوريات العربية.

وشهدت المباراة حضور 50 ألف مشجع ، تقدمهم وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبد العزيز وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وعدد من الشخصيات الرياضية السعودية ومجلس إدارة النادي الأهلي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية