فينغر يتفوق على السير فيرغسون. اقرأ أكثر لتعرف

حقق مدرب أرسنال الفرنسي أرسين فينغر رقاما قياسيا جديدا بعد كسره لرقم السير إليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد السابق والذي قاد فريقه في 810 مباراة ولكن فينغر بخوضه مباراة الأمس ضد ويست برومتش البيون وصل إلى المباراة رقم 811

ومن جهته هنأ السير إليكس فيرغسون المدرب الفرنسي على كسر رقمه القياسي في البريمييرليغ، قائلا لصحيفة “ذا صن” البريطانية ” أهنئ آرسين على تخطيه رقمي القياسي بإدارة 810 مباراة في البريمييرليغ”.

وأضاف: “إنه رقمٌ مذهل تطلب تفانيا كبيرا واحترافية من أجل تحقيقه، وأشك في إمكانية كسر هذا الرقم للأبد”، ختتم فيرغسون تصريحاته “تهانيّ لك على مسيرة مذهلة حقًا، وخدمة عظيمة لكرة القدم وآرسنال”

وتولى فينغر قيادة المدفعجية عام 1996وتوج خلال هذه السنوات بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي، وسبعة في كأس الاتحاد الإنجليزي، أما في 811 مباراة خاضها فنغر كمدرب للآرسنال، فاز في 468 مباراة، وتعادل في 198 وخسر في 145.

