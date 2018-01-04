ختام الملتقى الأول لحكام المنطقة الشرقية بالبيضاء

بنغازي 04 يناير 2018 ( وال ) – اختتم التجمع الأول لملتقى الحكام الدوليين وحكام الدرجة الأولى في ليبيا. التجمع الأول أشراف عليه لجنة التحكيم العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم.

الملتقى الذي أختتم – أمس الثلاثاء – في مدينة البيضاء أستمر لمدة خمسة أيام، وشارك فيه 36 حكماً من المنطقة الشرقية، وتضمن هذا الملتقى العديد من البرامج.

وشمل الملتقى الأول للحكام الدوليين وحكام الدرجة الأولى العديد من المحاضرات، حيث ألقى المحاضرات ثلاثة محاضرين ليبيين معتمدين من الاتحاد الدولي، وتمثلت في التسلل، والأخطاء، والتمركز وقراءة اللعبة بالإضافة إلى لمسة اليد، وإدارة المباراة.

وخلال أيام الملتقى أقيم لقاء عمل للحكام تم فيه المناقشة والمحاوره، وفتح باب أبدأ الرأي، ومراجعة تعديلات قانون اللعبة.

يشار إلى أن الملتقى الثاني سيقام بطرابلس في السابع من شهر يناير الجاري، ويستهدف التجمع الثاني حكام المنطقة الغربية والجنوبية.(وال- البيضاء) س أ / س ع

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