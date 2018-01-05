أهلي طرابلس يريد ضم الصالح

تقدم نادي أهلي طرابلس الليبي رسميًا بعرض لنادي هينان جياني الصيني من أجل ضم محترفه السوري أحمد الصالح بعد فشل المفاوضات بانضمامه لنادي الأهلي المصري.

ومنح النادي الصيني الضوء الأخضر لانتقال مدافعه السوري للنادي الليبي ليجتمع مباشرة الصالح ووكيل أعماله في دبي مع أحد أعضاء مجلس إدارة نادي أهلي طرابلس الليبي الذي أكد للاعب الرغبة الكبيرة في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

بدوره وعد الصالح بدراسة العرض بشكل جدي والرد عليه بعد العودة من إسبانيا حيث سيشارك مع فريقه الصيني في معسكر مغلق يتخلله عدة مباريات ودية.

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