وكيل السوري أحمد الصالح يوضح تفاصيل عرض ألاهلي طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أوضح حسام حطيني، وكيل أعمال السوري أحمد الصالح، مدافع فريق هينان جياني الصيني، تفاصيل العرض الرسمي، الذي تلقاه اللاعب، للانتقال إلى ألاهلي طرابلس ، في شهر يناير الجاري.

وأكد حطيني، في تصريحات صحفية أن اللاعب تلقى عرضا رسميا، لاستعارته لمدة 4 أشهر، بمقابل مادي جيد.

ونوه إلى أنه تم إرسال العرض للنادي الصيني لدراسته، والرد خلال الساعات القادمة، بعد استطلاع رأي الكرواتي دراجان، المدير الفني للفريق.

وقال حطيني “العرض مناسب للمدافع السوري، لأنه إعارة لمدة 4 أشهر فقط، وهذه الفترة سوف تساهم في إعداد الصالح للدوري الصيني، الذي ينطلق 20 مارس المقبل”.

وأشار إلى أن ألاهلي طرابلس، في طريقه لضم لاعب سوري آخر، صاحب خبرة، بجانب مهاجم عراقي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24